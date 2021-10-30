МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области до 31 октября: мокрый снег и гололед

На трассе М5 в горно-заводской части уже ухудшается погода. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В ночь на воскресенье, 31 октября, в Челябинской области ожидается мокрый снег, гололед и ветер до 20 м/с. МЧС выступило с предупреждением.

— Ночью и утром в отдельных районах гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, отдельные порывы ночью до 15-20 м/с, днём до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 градусов до -2, при прояснении до -8°, днем +3-8, — сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

Умеренные осадки ожидаются на западе региона, днем местами небольшие дожди. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 1 ноября.

Подробный прогноз погоды на 10 дней читайте в нашем материале.

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