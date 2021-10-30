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Здоровье30 октября 2021 16:26

Ирина Гехт посоветовала челябинкам вакцинироваться от ковида при планировании беременности

Беременным тоже можно прививаться
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Ковид не щадит будущих мам

Ковид не щадит будущих мам

Фото: Ольга ЩАПИНА

Первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем Instagram завела рубрику «вопрос-ответ». Говорит, ей поступает очень много вопросов и она планирует давать ответы на самые популярные. Проблема вакцинации особенно волнует будущих мам.

— Идеальным будет вариант, когда женщина вакцинируется еще на этапе планирования беременности. Не противопоказано это делать и беременным. В этом случае женщина сможет передать «щит» от болезней своему малышу. Это касается не только коронавируса, но и других инфекционных заболеваний. Инъекции необходимо делать в соответствие с национальным календарем прививок, — рассказала Ирина Гехт.

Она также напомнила, что «Спутник V» разрешили для кормящих.

Напомним, беременным можно прививаться с 22 недели. В роддомах Челябинской области также развернут прививочные пункты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ковидном роддоме Челябинска нет ни одного свободного места, ни для мам, ни для малышей. Отделение в областной больнице №2 было перепрофилировано в апреле 2020 года. Врачи признаются: таких сложных беременных пациентов и новорожденных никогда не было. Если женщина с подтвержденным коронавирусом доносила ребенка до срока — это чудо. «Комсомолка» подготовила репортаж из «красной зоны».

В ковидном роддоме Челябинска беременные болеют тяжелее

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