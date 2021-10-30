Челябинский «Трактор» впервые в истории разгромил «Ак Барс» со счетом 5:0

Фото: ХК «Трактор»

В субботу, 30 октября, четно-белые одержали победу над соперниками из Казани. Вратарь Эмиль Гарипов уверенно защищал свои ворота против бывшей команды (в составе «Ак Барса» он провел два сезона с 2007 по 2019 г.). После финальной сирены он встал на колени и преклонил голову ко льду. Заброшенными шайбами отметились Абрамов, Тертышный, Основин, Седлак и Капустин.

Матч стартовал с двух быстрых шайб: Виталий Абрамов открыл счет на 68-й секунде встречи. Полторы минуты спустя Никита Тертышный в большинстве удвоил преимущество «Трактора» — 2:0. После второго взятия ворот гости заменили Тимура Билялова на Игоря Бобкова.

Старт второго периода остался за казанцами, однако хозяева льда выстояли.

— За пять минут до сирены на перерыв «черно-белые» организовали идеальную атаку сходу: Игорь Исаев передачей под синюю линию вывел один на один Вячеслава Основина, который увеличил преимущество «Трактора» до трех шайб. Огня и без этого эмоциональному матчу предала драка между Сергеем Калининым и Дмитрием Воронковым на закате второй трети матча, — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В начале третьего периода Лукаш Седлак после блестящей передачи Сергея Телегина сделал счет 4:0. Десять минут спустя Кирилл Капустин реализовал выход «один на один» и довел преимущество «Трактора» до пяти шайб. Эмиль Гарипов сумел сохранить свои ворота «сухими». Для него это 26-я игра на «ноль» в КХЛ.

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