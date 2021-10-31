Будет мерзко: нерабочая неделя в Челябинске начнется с малоприятной погоды

В такую погоду лучше сидеть дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новая неделя, объявленная нерабочей, в Челябинской области начнется со слякоти. Уже в ночь на 1 ноября ожидается дождь и мокрый снег.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Днем в понедельник, 1 ноября, ожидается +5,+7 градусов.

В других городах Челябинской области погода будет более мерзкой. Также пройдет дождь со снегом, но утром будет гололедица.

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