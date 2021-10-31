Бастрыкин поручил разобраться с историей о выкладывании в TikTok роликов о бабушке с деменцией из Челябинска

Семья собирает лайки за видео с больной бабушкой.
Фото: Кадр видео
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с издевательствами над челябинкой, страдающей деменцией. Кадры с ней попали в интернет. По данному факту начата проверка.
«Комсомольская правда-Челябинск» писала о молодых людях, которые выкладывают в сеть видео с пожилой женщиной. Они проводят прямые эфиры, в которых показывают старушку с расстройством, которая не может оценивать ситуацию. За это авторы видео собирают пожертвования от интернет-аудитории.
Социальные службы уже предлагали семье помощь по уходу за бабушкой, но там не спешили воспользоваться возможностью, предпочитая ухаживать за больной самостоятельно и постоянно снимать ее на видео.
Теперь следователям предстоит выяснить, есть ли в действиях молодых людей признаки преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание). Проверку начали и в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Таблетки ее не усыпляют»: скандальная пара из Челябинска продолжает выкладывать в TikTok бабушку с деменцией (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».
Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.
Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».
Почта: kpchel@phkp.ru