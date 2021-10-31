Бастрыкин поручил разобраться с историей о выкладывании в TikTok роликов о бабушке с деменцией из Челябинска

Семья собирает лайки за видео с больной бабушкой. Фото: Кадр видео

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с издевательствами над челябинкой, страдающей деменцией. Кадры с ней попали в интернет. По данному факту начата проверка.

«Комсомольская правда-Челябинск» писала о молодых людях, которые выкладывают в сеть видео с пожилой женщиной. Они проводят прямые эфиры, в которых показывают старушку с расстройством, которая не может оценивать ситуацию. За это авторы видео собирают пожертвования от интернет-аудитории.

Социальные службы уже предлагали семье помощь по уходу за бабушкой, но там не спешили воспользоваться возможностью, предпочитая ухаживать за больной самостоятельно и постоянно снимать ее на видео.

Теперь следователям предстоит выяснить, есть ли в действиях молодых людей признаки преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание). Проверку начали и в полиции.

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