В Челябинской области умер бывший руководитель регионального отделения Союза писателей России

Николай Година посвятил Южному Уралу множество стихов. Фото: соцсети

Скончался почетный житель Миасса Челябинской области, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Николай Година. Ему шел 87-ой год.

Губернатор региона Алексей Тесклер выразил соболезнования родным писателя. В Миассе Николай Година возглавлял литературное объединение «Ильменит», более десяти лет был главой областной организации Союз писателей России.

Как отмечают в правительстве региона, Николай Година до последних дней писал стихи, участвовал в общественной жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru