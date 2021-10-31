В Челябинской области умер бывший руководитель регионального отделения Союза писателей России

Николай Година посвятил Южному Уралу множество стихов. Фото: соцсети
Скончался почетный житель Миасса Челябинской области, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Николай Година. Ему шел 87-ой год.
Губернатор региона Алексей Тесклер выразил соболезнования родным писателя. В Миассе Николай Година возглавлял литературное объединение «Ильменит», более десяти лет был главой областной организации Союз писателей России.
Как отмечают в правительстве региона, Николай Година до последних дней писал стихи, участвовал в общественной жизни.
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