В Челябинске возле ТРК «Горки» сгорел BMW

Машина выгорела полностью. Фото: crash autochel/instagram.com
В Челябинске возле ТРК «Горки» загорелась машина с людьми. ЧП произошло в ночь на 31 октября на Меридиане.
Как сообщили в полиции, сгорел BMW. Перед пожаром автомобиль на скорости врезался в электроопору, а затем загорелся. Пламя за секунды охватило машину. Прибывшие пожарные сбили огонь, но без пострадавших не обошлось. Двоих человек доставили в больницу.
Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.
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