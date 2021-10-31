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Происшествия31 октября 2021 13:28

В Челябинске возле ТРК «Горки» сгорел BMW

Пострадали два человека
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Машина выгорела полностью. Фото: crash autochel/instagram.com

Машина выгорела полностью. Фото: crash autochel/instagram.com

В Челябинске возле ТРК «Горки» загорелась машина с людьми. ЧП произошло в ночь на 31 октября на Меридиане.

Как сообщили в полиции, сгорел BMW. Перед пожаром автомобиль на скорости врезался в электроопору, а затем загорелся. Пламя за секунды охватило машину. Прибывшие пожарные сбили огонь, но без пострадавших не обошлось. Двоих человек доставили в больницу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.

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