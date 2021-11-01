В Челябинской области строят смотровую площадку, с которой видно сразу три горных хребта

Части конструкции уже привезли на место сборки. Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области готовятся открыть первую смотровую площадку. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, добраться до этой площадки туристы смогут по экотропе «По предгорьям Зигальги». Длина тропы - 4,5 километра. Попутно гости познакомятся с особенностями горной тайги, узнают о восстановлении лесов, пройдут по берегу реки Юрюзань.

Монтаж «башни», на вершине которой обустроят смотровую площадку, уже начали. С высоты можно будет осмотреть сразу три горных хребта: Бакты, Зигальгу и Иремель.

Ранее строить новую смотровую площадку начали на Большой каменной реке на Таганае. Конструкцию пообещали максимально вписать в ландшафт, чтобы не создать диссонанс с обликом уникального природного объекта.

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