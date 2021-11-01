Контрольно-счетная палата выявила нарушения на 258 млн рублей в госзакупках в Челябинской области

За 9 месяцев сумма госзакупок составила 63 милларда рублей. Фото: КСП Челябинской области.

По результатам 19 проверок Контрольно-счетной палаты Челябинской области выявлено 961 нарушений в сфере госзакупок. Сумма проверенных контрактов составила 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в региональной КСП.

Наиболее частые нарушения: документооборот, исполнение, расторжение, изменение контрактов, срок оплаты, поставка товаров, которые не соответствуют условиям контракта, а также организация закупок и их обоснование. Суммарно нарушений выявлено на 258 млн рублей.

На графике приведены данные за 9 месяцев 2021 года. Фото: КСП Челябинской области.

— Выявлены причины нарушений, после чего были даны рекомендации по их устранению. Также госзаказчикам были отправлены письма и информацией о практиках 44-ФЗ, — сообщили в КСП.

За 9 месяцев в 2021 году сумма всех государственных закупок в Челябинской области составила 63,6 миллиардов рублей. Это на 12 млрд меньше, чем в 2020. При этом количество несостоявшихся контрактов практически одинаковая — 40 миллиардов рублей.

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