Магнитогорец обокрал 11 строящихся домов

В Магнитогорске серийно обкрадывали строящиеся дома
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Магнитогорске поймали преступника, который совершил серию краж в строящихся домах.
26-летний мужчина пользовался отсутствием хозяев, похищал из недостроенных зданий электроинструмент, стройматериалы и технику, и увозил все это на собственной машине.
— В дальнейшем он планировал использовать похищенное имущество для личных целей, — рассказали в магнитогорском управлении МВД.
Ущерб, причиненный жителям Магнитогорска, превысил 500 тыс. рулей.
Во время расследования удалось подтвердить причастность мужчины к 11 кражам. Присвоенную технику и стройматериалы у горожанина изъяли и вернули законным владельцам.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его уголовное дело передали в суд. За кражи мужчина может отправиться за решетку на срок до пяти лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru