Магнитогорец обокрал 11 строящихся домов

В Магнитогорске серийно обкрадывали строящиеся дома Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Магнитогорске поймали преступника, который совершил серию краж в строящихся домах.

26-летний мужчина пользовался отсутствием хозяев, похищал из недостроенных зданий электроинструмент, стройматериалы и технику, и увозил все это на собственной машине.

— В дальнейшем он планировал использовать похищенное имущество для личных целей, — рассказали в магнитогорском управлении МВД.

Ущерб, причиненный жителям Магнитогорска, превысил 500 тыс. рулей.

Во время расследования удалось подтвердить причастность мужчины к 11 кражам. Присвоенную технику и стройматериалы у горожанина изъяли и вернули законным владельцам.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его уголовное дело передали в суд. За кражи мужчина может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

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