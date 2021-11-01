Жителей Челябинской области пригласили написать этнографический диктант

Участников будут спрашивать о традициях народов Южного Урала.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Жители Челябинской области смогут написать «Большой этнографический диктант». Он состоится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Акция пройдет под лозунгом «Народов много — страна одна!».
Диктант представляет собой тест из 30 вопросов. 20 заданий относятся к общефедеральной части, а 10 разработаны специально для Челябинской области и касаются малых народов, проживающих в регионе, традиций.
Стать участниками диктанта могут стать все желающие. Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте, доступны они будут до 23:59 ч. (МСК) 7 ноября.
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