Жителей Челябинской области пригласили написать этнографический диктант

Участников будут спрашивать о традициях народов Южного Урала. Фото: Юлия РЕУТОВА

Жители Челябинской области смогут написать «Большой этнографический диктант». Он состоится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Акция пройдет под лозунгом «Народов много — страна одна!».

Диктант представляет собой тест из 30 вопросов. 20 заданий относятся к общефедеральной части, а 10 разработаны специально для Челябинской области и касаются малых народов, проживающих в регионе, традиций.

Стать участниками диктанта могут стать все желающие. Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте, доступны они будут до 23:59 ч. (МСК) 7 ноября.

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