Челябинские мастера коньков и шорт-трека завоевали золотые медали на чемпионате России и этапе Кубка мира

Ольга Фаткулина и Екатерина Ефременкова стали лучшими на российских и международных стартах. Фото Союз конькобежцев России.

Южноуральские представители зимних видов спорта успешно открывают новый сезон. На чемпионате России в подмосковной Коломне команда Челябинской области в составе Надежды Асеевой, Дарьи Гудошниковой и Анастасии Поляковой завоевала золотые медали в командной гонке. Это первая победа южноуральцев на чемпионате страны за всю историю выступления в этом виде программы.

Отметим, что в Коломне в копилку Челябинской области еще две медали принесли чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина, завоевавшая «золото» на своей коронной 500-метровой дистанции и «бронзу» на 1000-метровке. А ранее, на первом этапе Кубка России Ольга Фаткулина также сумела завоевать две медали.

А в минувшие выходные в японском Нагоя на втором этапе Кубка мира по шорт-треку челябинская спортсменка, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы Екатерина Ефременкова в составе смешанной эстафеты выиграла золотую медаль.

Отметим, что старты на чемпионатах России и этапах Кубка мира в этом сезоне являются отборочными на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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