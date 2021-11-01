Челябинск признали самым недорогим российским мегаполисом

25% челябинцев не смогли сказать наверняка, дорогая жизнь в городе или дешевая
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинск назвали самым дешевым для жизни российским мегаполисом. Такой вывод сделали по итогам опроса, проведенного порталом SuperJob среди жителей городов-миллионников.
Челябинск оказался на последнем, шестнадцатом месте в рейтинге. Дорогим для жизни его назвали 28% горожан — менее трети. 47% респондентов заявили, что дорогой жизнь в Челябинске назвать нельзя, еще 25% затруднились с ответом.
Рейтинг самых затратных, по мнению жителей, товаров и услуг в Челябинске выглядит следующим образом:
1.Жилищно-коммунальные услуги
2. Проезд на общественном транспорте
3. Жилье
4. Продукты питания
5. Медицинские и бытовые услуги досуг и развлечения.
Чаще всего свой город называют дорогим москвичи: во время опроса на стоимость жилья, услуг и товаров в столице пожаловались 64% респондентов.
На втором месте в перечне самых дорогих (по субъективным оценкам жителей) мегаполисов — Уфа. Жизнь в ней считают очень затратной 60% горожан. Третья строчка в рейтинге досталась Казани, столицу Татарстана считают дорогой 58% жителей.
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