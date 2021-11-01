В Челябинске оштрафовали 219 человек за нахождение без масок в торговых центрах

Вход в торговые центры теперь не только в масках, но и по QR-коду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Челябинска проверила более 400 предприятий торговли на соблюдение масочного режима. В том числе ТРК «Родник», «Горки», «Алмаз», «Кольцо», «Маяк для дома». Как сообщил зам Главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, на посетителей было составлено 219 протоколов за нахождение без маски.

Также будут наказаны 9 ночных заведений, которые вопреки постановлению губернатора работали после 23 часов.

— Совместно с УМВД мы повели ночные рейды по проверке 57 заведений, — рассказал на аппаратном совещании в администрации Игорь Постнов. — Составлены 9 протоколов за деятельность после 23 часов и реализацию кальяна.

Мэр Наталья Котова поручила более активно проверять ночные заведения.

С 25 октября 2021 года в период с 23:00 до 6:00 постановлением губернатора Челябинской области приостановлено оказание гражданам услуг общественного питания.

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