6 из 16 трамвайных переездов в Челябинске разрушились после ремонта

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По результатам проверки 6 трамвайных переездов из 16 отремонтированных в Челябинске разрушились. 3 покрытия уже восстановлены. Об этом рассказал на аппаратном совещании в администрации замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов.

— Еще на трех переездах подрядчик приобрел материалы и покрытие будет восстановлено, — сообщил вице-мэр.

О том, что в Челябинске «поплыли» отремонтированные трамвайные переезды, начали сообщать водители. Так, уложенная плитка встала на дыбы на перекрестках Чичерина-Победы и Молодогвардейцев-Победы. Ремонтом занималась ПСК «Звезда».

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