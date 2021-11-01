В Курганской области двое детей погибли после пожара

Фото: СУ СКР по Курганской области

В Шумихе в ночь на 1 ноября произошел пожар. Загорелся одноэтажный жилой дом в поселке Медовый.

В горящем здании оказались родители с детьми: 31-летний мужчина, 28-летняя женщина, дети 5 и 7 лет. Всех их с места происшествия увезли в больницу.

— Спустя непродолжительное время, несмотря на оказанную медицинскую помощь ,пострадавшие дети скончались, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

В ведомстве возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В гибели детей могут обвинить их отца и мать.

— По предварительным данным, накануне в доме родители распивали спиртные напитки, — рассказали в прокуратуре Курганской области.

Сейчас эксперты выясняют причину пожара, следователи допрашивают свидетелей.

В прокуратуре начали проверку системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К ответственности могут привлечь чиновников, не обнаруживших, что дети находятся в социально-опасном положении.

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