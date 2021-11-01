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Общество1 ноября 2021 10:10

В Саду камней в Челябинске поставят «сухой» фонтан

Горадминистрация планирует благоустроить два сквера в центре города
Ольга ЩАПИНА
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Подобный фонтан появится в Саду камней.

Подобный фонтан появится в Саду камней.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска готовит документы на благоустройство двух скверов в центре города. О планах рассказал главных архитектор Павел Крутолапов. Согласно техническому заданию, в Саду камней возле Краеведческого музея должен появиться «сухой» фонтан. Также будет благоустроен сквер на пересечении Труда и Володарского.

— На Володарского будет организована инклюзивная среда для слабовидящих и для людей с признаками маломобильности, — сообщил Павел Крутолапов.

Ранее мэр Наталья Котова говорила, что идея с «сухими» фонтанами понравилась челябинцам, и такие объекты должны появиться в каждом районе города. Фонтаны уже поставили в районе ЮУрГУ, на Тополинке, на ЧМЗ.

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