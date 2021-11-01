В Челябинске мотоцикл врезался в маршрутку

Фото: ГИБДД Челябинска
ДТП с участием мотоцикла «Ирбис» и маршрутного автобуса ГАЗ случилось поздним вечером 31 октября на улице Чичерина в Челябинске.
Маршрутка №75 разворачивалась на перекрестке, когда в нее врезался мотоцикл.
Фото: ГИБДД Челябинска
Пострадали два человека — 53-летний водитель маршрут его такси и 16-летний пассажир мотоцикла. Водитель маршрутки врачи оказали первую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение, а подростку, ехавшему на мотоцикле, потребовалась госпитализация.
— Водитель мотоцикла — молодой человек 2003 года рождения, права управления транспортными средствами не имеет, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
После аварии начали административное расследование, все обстоятельства ДТП пока устанавливают.
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