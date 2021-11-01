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Здоровье1 ноября 2021 12:25

Военные отправили несколько тонн кислорода в ковидные госпитали Челябинской и Курганской областей

Больные будут дышать «авиационным» кислородом
Елена КОЛЧИНА
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Кислород для госпиталей производят из атмосферного воздуха

Кислород для госпиталей производят из атмосферного воздуха

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авиационные части Центрального военного округа передали 26 тонн сжиженного кислорода ковидным госпиталям в десяти российских регионах, в том числе в Курганской и Челябинской областях.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, кислород для помощи больным Covid-19 вырабатывают из атмосферного воздуха специальные автомобильные станции. В обычных условиях этот газ используют для дыхания летчики во время высотных полетов. По качеству кислород соответствует необходимым медицинским параметрам.

В ЦВО отмечают, что снабжают больницы газом без ущерба для боеготовности авиационных частей.

Напомним, ранее производить кислород для госпиталей, где лечат больных коронавирусом, начали на ММК. В Челябинской области также решили приобрести новые кислородные установки для медучреждений. На покупку оборудования направили 240 млн рублей.

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