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Общество1 ноября 2021 12:29

УФАС признало необоснованной жалобу на торги по строительству дороги в Джабык

В торгах на 465,7 млн рублей участвовала только компания «УралДорСтрой»
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Дорога Джабык-Париж

Дорога Джабык-Париж

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинское УФАС рассмотрело жалобу на аукцион по строительству дороги в поселок Джабык с начальной ценой 465,7 млн рублей. Ее подала компания из Сочи.

— УФАС признало жалобу необоснованной, — сообщили КП-Челябинск в ведомстве.

Поручение построить дорогу Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык дал президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 465 млн рублей. Капитальный ремонт необходимо выполнить на 20-километровом участке. Ранее озвучивалось, что работы нужно выполнить до конца года. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион по поиску подрядчика, но уже не раз торги срывались.

В середине октября на условия контракта пожаловались две компании из Уфы. Антимонопольная служба признала их частично обоснованными, но предписание не выдала, так как не было заявок на участие. В отношении должностного лица возбудили административное дело. Позже поступила еще одна жалоба от ООО «Арго» (г. Москва). После рассмотрения всех жалоб 20 октября УФАС предписало внести изменения в документацию аукциона

26 октября определили победителя аукциона — ООО «УралДорСтрой» (ранее — ООО ТПК «ЯКК»), как единственного участника торгов. Сумма работ — 465,7 млн рублей.

Сегодня, 1 ноября, УФАС рассмотрело жалобу ООО «Контракт» из Сочи, которую признало необоснованной.

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