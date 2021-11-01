Треть заявок на ипотеку для самозанятых приходится на специалистов из сферы услуг

Райффайзенбанк проанализировал заявки на ипотеку за последний месяц и выяснил, самозанятые каких профессий хотят получить жилищный кредит. Треть обращений приходится на сферу услуг (водители, матера маникюра, парикмахеры и курьеры), а 12% — на специалистов, так или иначе связанных с медиа (сценаристы, режиссеры видеомонтажа, маркетологи и дизайнеры). Каждую десятую заявку на ипотеку от самозанятого банк получает от профессионалов из области IT (разработчики и программисты). 8% потенциальных ипотечных клиентов — самозанятые из сферы образования (репетиторы, коучи, тренеры), а 4% работают с недвижимостью (консультанты, риелторы и арендодатели).

При этом спектр профессий самозанятых, желающих получить ипотеку, шире различных классификаций и очень разнообразен, среди них — бухгалтеры, психологи, юристы, строители, кондитеры, дрессировщики, мастера декоративно-прикладного искусства и другие специалисты.

«Мы видим в самозанятых перспективную категорию клиентов, поэтому предоставляем им удобное решение квартирного вопроса на равных условиях со всеми, — говорит Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона. — Согласно нашим данным, в основном самозанятые стремятся приобретать жилье на вторичном рынке».

Самозанятым клиентам доступны все ипотечные программы Райффайзенбанка. Максимальная сумма кредита — 26 млн руб., а максимальный срок — 30 лет. В статусе самозанятого достаточно находиться от полугода — это может быть как единственный источник дохода, так и дополнительный. Необходимый минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такой размер рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам.