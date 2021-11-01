Соцработники в Челябинской области не знают, где живет семья, издевающаяся над бабушкой с деменцией

Молодых людей подозревают в истязании беспомощной родственницы. Фото: кадры из видео

Авторы скандальных видеороликов с участием страдающей деменцией пожилой женщины не обращались за помощью в органы соцзащиты. Об этом сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области. Там уточнили, что публиковали обращение к семье, предлагали разместить бабушку в специализированном учреждении или предоставить помощь соцработника на дому Но ни молодая пара, появляющаяся в видеороликах, ни другие члены семьи на связь с чиновниками не вышли.

— По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена, — рассказали в минсоцотношений. — Вместе с тем мы считаем, что снимать ролики для интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать — это низкий, аморальный поступок, поэтому настойчиво просим родственников обратиться в министерство.

Напомним, резонанс получила серия роликов, опубликованных молодой парой. Челябинцы снимали на видео бабушку, которая не понимала, что происходит, насмехались над состоянием женщины, жаловались на то, как тяжело с ней жить, и даже собирали пожертвования от интернет-аудитории.

На ситуацию обратил внимание глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным в Челябинской области организовать проверку. Авторов видео заподозрили в истязании пожилой родственницы.

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