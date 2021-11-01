В Челябинске водитель и пассажир загоревшегося после аварии BMW умерли в больнице

Автомобиль вспыхнул, врезавшись в столб. Фото: crash autochel/instagram.com

Два человека, оказавшихся во вспыхнувшей после удара о столб иномарке, скончались в больнице. Авария случилась в Челябинске рядом с ТРК «Горки».

BMW на большой скорости врезался в электроопору и почти сразу же загорелся. Пламя быстро охватило всю машину. Прибывшие по тревога пожарные потушили огонь, водителя и пассажира извлекли из салона и госпитализировали, но спасти жизни пострадавших врачам не удалось.

По данным областного полицейского главка, один из погибших был сотрудником Госавтоинспекции. В МВД начали проверку по факту аварии.

Причины ДТП сейчас устанавливают.

Напомним, ранее в Челябинске произошла авария с участием полицейского автомобиля. УАЗ с мигалками опрокинулся на перекрестке.

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