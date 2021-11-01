Птицефабрика, вызвавшая нашествие мух в Кунашакском районе, выплатила 400 тыс. рублей

Помет складировали в поле с нарушением закона. Фото: прокуратура Челябинской области

ООО «Уральская мясная компания» заплатила 400 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства в Кунашакском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Жители района прошлым летом жаловались на отходы, сбрасываемые на поля и в реку, а также на полчища мух. О проблеме сообщали жители села Кунашак, поселка Муслюмово, деревень Большое Тюляково, Канзафарово и многих других населенных пунктов. Они рассказывали, что из-за туч насекомых дети не могут выйти на улицу, и делились фотографиями бедствия.

После этого специалисты надзорных ведомств провели проверку и обнаружили нарушения. На принадлежащем птицефабрике земельном участке свален был куриный помет, при этом никто не принял мер по охране почв и защите от вредного воздействия отходов на окружающую среду.

Помет на предприятии предварительно не обеззараживали, чтобы исключить появление инфекционных и паразитарных заболеваний. На площадке компостирования не уничтожали насекомых, из-за этого произошло массовое размножение мух, которые затем полетели в ближайшие населенные пункты.

— Управлением было вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. В октябре 2021 года юридическим лицом ООО «Уральская мясная компания» административный штраф оплачен, — сообщили в Россельхознадзоре.

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