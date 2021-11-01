Жителям «Паркового» в Челябинске вернут парковки, которые забрали под строительство магазина под окнами дома

Здесь жильцы дома на Бейвеля, 69 оставляли свои машины. Фото: "Типичный Челябинск"/vk.com

В Челябинске жители дома на Бейвеля, 69 в минувшие выходные увидели под окнами строительную технику и забор, который перекрыл парковку. Взволнованные горожане начали выяснять, что происходит. Как оказалось, территория, которую они считали придомовой и ставили там машины, находится в частной собственности. И на пустыре начали строить досугово-развлекательный центр. КП-Челябинск узнал в мэрии Челябинска, как так получилось.

А сейчас здесь начали строить два одноэтажных здания. Фото: "Типичный Челябинск"/vk.com

— Разрешение на строительство оформлено, работы ведутся на законных основаниях. Здесь планируется размещение двух одноэтажных зданий по углам квартала 49В микрорайона. Все пожарные и прочие нормативы соблюдаются, — сообщили в мэрии города.

Участок, на котором ведется строительство зданий, принадлежит застройщику. И на время стройки, добавили в мэрии, огородили не все — оставили возможность проезда и прохода жителей дома. Вообще благоустройство и парковка, которые сделали при возведении дома на Бейвеля, 69, расположили на земле, которая дому не принадлежит. А придомовая территория проходит практически по отмостке дома.

Земля под стоянкой хоть и не принадлежит дому, но парковку временно вернут. Фото: "Типичный Челябинск"/vk.com

— Но, понимая ситуацию, после окончания строительства магазина будут сформированы новые парковки и благоустройство, которыми смогут пользоваться и посетители магазина, и жители соседнего дома, — добавили в мэрии.

Сегодня,1 ноября, застройщик вместе с районным депутатом Дмитрием Григорчиком встретились с жителями. В администрации, ссылаясь на представителя застройщика, сообщили, что все пожелания от жителей будут выполнены до конца недели:

— На период стройки на пустыре застройщик отсыпет парковочные места, которые потеряли жители дома. После окончания строительства магазина парковки у него компенсируют все.

После того, как магазин построят, местные жители смогут оставлять на машины на парковке и ТЦ. Фото: "Типичный Челябинск"/vk.com

В администрации Челябинска сообщили, что держат ситуацию на контроле.

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