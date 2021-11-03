Именитый челябинский боксер Андрей Шкаликов возглавит строящийся ФОК в Копейске

Андрей Шкаликов вернулся в родной Копейск. Фото: Алексей МИКУШИН

Не так давно известный челябинский боксер Андрей Шкаликов, в начале 90-х ставший одним из первых боксеров-профи, вернулся из Москвы в родной Копейск (в столице он жил и работал почти 20 лет). Корреспонденту КП-Челябинск Андрей Шкаликов рассказал, что на днях глава Копейска Андрей Фалейчик предложил ему стать руководителем строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют открыть в конце этого, начале следующего года.

— На прошлой неделе около строящегося ФОКа мы вместе с главой Копейска, известными спортсменами заложили Аллею тренеров по боксу. Высадили первые сосенки. В дальнейшем эта аллея будет только разрастаться. Посмотрел, как завершается строительство комплекса. А на следующий день глава Копейска Андрей Фалейчик предложил мне стать руководителем ФОКа. Я не против. Образование есть, есть даже какой-то в муниципальных учреждениях — в Москве я пару лет работал в одной из префектур в управлении образования руководителем по линии физкультурно-спортивной направленности. Тогда наш округ по итогам работы поднялся с восьмого места на третье. Как говорится, я не боюсь никакой работы. Главное — принести пользу родному городу с большими спортивными традициями, его жителям, — прокомментировал предложение о новой должности Андрей Шкаликов.

Глава Копейска Андрей Фалейчик на открытии Аллеи тренеров отметил, что это знаковое событие.

— На новой спортивной площадке в Копейске можно будет проводить соревнования не только городского, но регионального и международного уровней. В спортивном отношении Копейск и бокс — это неразрывное целое. Здесь выросла целая плеяда прекрасных боксеров, которые прославили и родной город и Южный Урал и всю страну. Сегодня мы заложили аллею, и я думаю, что это станет доброй традицией и выражением благодарности тем тренерам, которые воспитали целую плеяду выдающихся спортсменов, — подчеркнул Андрей Фалейчик.

Глава Копейска Андрей Фалейчик предложил Андрею Шкалику возглавить строящийся ФОК Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Шкаликов. 53 года. Чемпион Европы (1997, 2000), СССР (1991), России (1992, 1996, 2000), СНГ и славянских стран (2002—2003) среди профессионалов в весе до 76,2 кг. 13 лет на профессиональном ринге, 65 (!) боев, 56 побед, две ничьи. Еще одно уникальное достижение, которое еще никому не покорилось — Шкаликов единственный из боксеров-профи в суперсреднем весе (76,2), кто ни разу не попадал в нокдаун.

СПРАВКА «КП»

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Копейске откроется возле городского парка на улице Борьбы. Площадь застройки — 2340 квадратных метров, площадь самого здания составит 3456 кв. м.

В трехэтажном центре откроется универсальный спортивный, тренажерный залы, раздевалки с душевыми, судейские, кабинет дежурного врача, столовая, массажный кабинет и административные помещения. В здании один подземный этаж. Прилегающую территорию благоустроят, откроют большую парковочную зону.

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