В Челябинской области от коронавируса умер экс-депутат Татьяна Дегтярева

Фото: архив "КП"

В Сосновском районе Челябинской области накануне, 31 октября, ушла из жизни экс-депутат поселка Рощинского сельсовета Татьяна Дегтярева. У нее был диагностирован коронавирус. Информацию об этом опубликовал в группе «Народный контроль Рощино» во «ВКонтакте» ее соратник Василий Татьяненко.

— На пятьдесят восьмом году, скоропостижно скончалась от COVID-19 Татьяна Александровна Дегтярева. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Пусть земля будет ей пухом, — говорится в сообщении.

Татьяна Дегтярева. Фото: «Народный контроль Рощино (Сосновский район Челябинска)» / vk.com

Татьяна Дегтярева была одна из инициаторов расследования о махинациях с расселением ветхого жилья и превращения его в детский сад. Эта история закончилась тем, что в отношении бывшего замглавы Сосновского района возбудили уголовное дело. Судебные разбирательства до сих продолжаются.

В 2016 году экс-депутат выдвигалась на пост главы Сосновского района. Однако конкурсная комиссия не стала рассматривать ее кандидатуру, поскольку она не соответствовала требованиям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru