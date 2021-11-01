В Челябинской области от коронавируса умер экс-депутат Татьяна Дегтярева

Фото: архив "КП"
В Сосновском районе Челябинской области накануне, 31 октября, ушла из жизни экс-депутат поселка Рощинского сельсовета Татьяна Дегтярева. У нее был диагностирован коронавирус. Информацию об этом опубликовал в группе «Народный контроль Рощино» во «ВКонтакте» ее соратник Василий Татьяненко.
— На пятьдесят восьмом году, скоропостижно скончалась от COVID-19 Татьяна Александровна Дегтярева. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Пусть земля будет ей пухом, — говорится в сообщении.
Татьяна Дегтярева. Фото: «Народный контроль Рощино (Сосновский район Челябинска)» / vk.com
Татьяна Дегтярева была одна из инициаторов расследования о махинациях с расселением ветхого жилья и превращения его в детский сад. Эта история закончилась тем, что в отношении бывшего замглавы Сосновского района возбудили уголовное дело. Судебные разбирательства до сих продолжаются.
В 2016 году экс-депутат выдвигалась на пост главы Сосновского района. Однако конкурсная комиссия не стала рассматривать ее кандидатуру, поскольку она не соответствовала требованиям.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru