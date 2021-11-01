Рядом с «Белым рынком» в центре Челябинска построят развлекательный центр

Развлекательный центр построят рядом с "Полетом" и "Белым рынком". Фото: проектная документация

В Челябинске пройдут публичные слушания по строительству многопрофильного центра на Тернопольской, рядом с «Белым рынком». Это уже не первые слушания в этом году, когда застройщик — компания «Выбор» — пытается согласовать стройку.

Слушания назначены на 11 ноября. Компания хочет получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков в зоне парков и скверов и объекта капстроительства — многопрофильного развлекательного центра, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Также застройщик сообщает, что не сможет в полной мере озеленить территорию застройщик, поэтому предлагает компенсационную высадку на соседних участках.

По плану здание будет двухэтажным площадью 341 кв.м., в нем будет ресторан площадью 290 кв.м. и торговые площади на 217 кв.м. Согласовать строительство центра застройщик (по нашей информации, проект реализует девелоперская компания «Весна»), пытается с начала года. Однако в компании, куда КП-Челябинск обращался в октябре, строительство центра не прокомментировали.

«Выбору» отказывали из-за красных линий и самовольно построенного каменного сооружения на участках, где будет развлекательный центр. В сентябре «Челябинский радиозавод «Полет» сообщил, что рядом с участком проектирования находится защитное сооружение гражданской обороны и стройка затрагивает его инженерные коммуникации. И прежде чем строить, нужно провести экспертизу и согласовать объект реконструкции. Кроме того, в «Полете» напомнили, что в этом месте находится надземный переход завода. В конце августа «Выбор» сообщили, что разработали проект капремонта подпорной стены и инженерных сетей защитного сооружения гражданской обороны. Она находится на госэкспертизе.

— Многопрофильный развлекательный центр является завершающим этапом воплощения масштабного проекта по благоустройству ул. Тернопольской и реконструкции объектов недвижимости, находящихся на ней, — считает застройщик.

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