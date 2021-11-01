«Трактор» в Челябинске уступил аутсайдеру КХЛ подмосковному «Витязю»

"Трактор" в Челябинске уступил "Витязю". Фото ХК "Трактор".

"Медведи" встречались с аутсайдером Западной конференции КХЛ. "Витязь" находился на последнем месте турнирной таблицы.

До середины третьего периода команды играли в "догонялки". "Трактор" открыл счет во второй половине первого периода - гол Лукаш Седлак. Гости сравняли счет и вышли вперед во втором отрезке матча - 2:1. В третьем - Виталий Абрамов выравнивает преимущество - 2:2. Но за пару минут до сирены "Витязь" вышел вперед, а когда челябинцы замели вратаря на шестого полевого игрока "витязя" забросили четвертую шайбу. Поражение "Трактора" 2:4.

3 ноября в Челябинске "Трактор" сыграет с "Адмиралом", 5 и 7 - на выезде с Барысом" и "Салаватом Юлаевым". После этого в чемпионате КХЛ запланирована пауза, связанная с играми сборной в Кубке Карьяла (11-14 ноября). А 15-го дома черно-белые сразятся с магнитогорским "Металлургом".

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