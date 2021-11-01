Минсоц Челябинской области не смог забрать из семьи тиктокеров бабушку, страдающую деменцией

Снимая видео, молодая пара собирала донаты. Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области не смогли забрать страдающую деменцией бабушку, которая поневоле стала героиней роликов в TikTok. В понедельник, 1 ноября, состоялся межведомственный выезд по месту жительства семьи с участием представителей прокуратуры, следственного комитета, органов опеки и участкового терапевта. Проверка показала, что никаких нарушений закона по уходу за бабушкой со стороны родных не было выявлено. Об этом сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

— Бабушка в судебном порядке не признавалась недееспособной, опекунство над ней не устанавливалось, в связи с чем мы не можем изъять ее из семьи без ее согласия. Вместе с тем мы установили, что она ухоженная, личные вещи чистые, ей предоставляется полноценное питание. Участковый врач подтвердила отсутствие телесных повреждений. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказала Ирина Буторина. – Родственникам мы предложили все возможные варианты, для того чтобы обеспечить достойный круглосуточный уход, – услуги социального работника на дому и бесплатную сиделку, а также место в стационарном учреждении.

Пожилая женщина живет с внучкой, ее мужем и матерью. Как рассказал источник в правоохранительных органах, во время визита комиссии у бабушки случился очередной приступ – она стучала руками по стене.

— Квартира хорошая, мебель свежая. Бабушка в памперсе, нет ни следов побоев, ни пролежней. Да, человек болен, даже когда пришла комиссия, она стучала по стене. Просто внучка у нее, прямо сказать, пустоголовая, 1998 года рождения, но не совсем отдающая отчет своим поступкам. Они даже не видит ничего плохого в своих действиях. Сейчас проще ТикТок удалить с телефона и все, — рассказал наш собеседник. — Судя по всему, они напугались из-за этой шумихи.

По словам нашего источника, родственники сообщили, что якобы так собирают деньги на содержание и лечение бабушки, ведь им никто не помогает. Дать внятного ответа, почему они не обратились в соцзащиту, не смогли.

В настоящее время известно, что от размещения матери в стационаре дочь категорически отказалась. Сама она сообщила, что даже не знала, что снимаются какие-либо ролики для соцсетей.

В Минсоце подчеркнули, что будут следить за ситуацией, развернувшейся вокруг этой семьи. Дальнейшие действия будут проводиться по согласованию с правоохранительными органами.

Напомним, скандальное видео с больной бабушкой наделало шума еще летом. В минувшие выходные информация снова появилась в сети. Общественность возмутили действия молодой пары по отношению к беспомощному человеку. На это отреагировали полиция, прокуратура и даже глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил немедленно провести проверку и выяснять, есть ли в действиях тиктокеров признаки уголовного преступления по статье 117 УК РФ (Истязание).

Накануне молодой человек сообщил на своей странице во ВКонтакте, что ему угрожают расправой. Мы собрали любопытные факты его биографии: был трижды судим, занимался экологией и выдвигался в депутаты.

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