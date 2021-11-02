В Челябинске ради борьбы с коронавирусом отменили концерт Валерия Меладзе

Валерий Меладзе не споет челябинцам 2 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске 2 ноября должен был состояться концерт Валерия Меладзе. Певец собирался выступить во дворце спорта «Юность». Но незадолго до назначенной даты стало известно, что концерт отменили. Причина, как следует из официального сообщения продававших билеты на шоу «Городских зрелищных касс» — открытие во дворце спорта центра вакцинации от коронавируса.

— В настоящий момент ведется масштабная работа по монтажу и застройке центра. В связи с этим проведение любых спортивных и культурных мероприятий, в том числе и концерта Валерия Меладзе, назначенного на 2 ноября, становится невозможным ввиду переорганизации площадки в указанный период, — сообщили в «Городских зрелищных кассах».

Билеты зрителям не возвращают. Вместо этого организаторы предложили посетить по тем же билетам концерт в следующем году: выступление Валерия Меладзе теперь намечено на 17 февраля. Одно место в зрительном зале стоит, в зависимости от расположения, от 2,5 тыс. до 6 тыс. рублей.

Ранее в Челябинской области уже отменили несколько концертов известных артистов. На такие меры пошли из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Самый большой в Челябинской области центр вакцинации начал работу во дворце спорта «Юность» 30 октября. За выходные в нем привились более 3 тыс. человек, а 1 ноября перед дворцом выстроилась очередь из желающих вакцинироваться. Центр решили открывать на два часа раньше, теперь он работает с 10:00 до 20:00.

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