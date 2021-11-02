Челябинцев попросили не пользоваться автомобилями из-за гололеда

В Челябинске к утру 2 ноября усилился гололед на дорогах и тротуарах.

— Воздержитесь от поездок на личном транспорте, — обратились к автомобилистам в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе.

В ГИБДД Челябинска напомнили о необходимости держать дистанцию и заранее снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.

— Из-за ухудшения погодных условий, выпадением осадков в виде дождя и снега возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Тормозной путь автомобиля на мокрой и скользкой дороге возрастает в разы, — уточнили в ГИБДД.

Метеорологи предсказывают днем 2 ноября в Челябинске небольшие снегопады и предупреждают о налипании мокрого снега на провода. Температура воздуха не поднимется выше -4, -2 градусов, вдобавок будет дуть ощутимый ветер: северо-восточный, скоростью 6-11 метров в секунду.

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