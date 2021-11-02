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Здоровье2 ноября 2021 9:32

В Челябинской области за день коронавирусом заболел 531 человек

От ковидной пневмонии скончались 29 пациентов
Источник:kp.ru
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Коронавирусом болеют более 15 тыс. южноуральцев

Коронавирусом болеют более 15 тыс. южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 531 новый случай коронавируса, заболели, в том числе, четверо школьников. Днем ранее сообщалось о 520 новых случаях болезни.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 15 тыс. 573 жителя Челябинской области.

За день от коронавируса скончались 29 человек.

За все время в регионе зарегистрировали 111 тыс. 772 заболевших Covid-19.

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