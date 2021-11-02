Не озере Увильды пропал рыбак

Житель Карабаша не вернулся с рыбалки. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
На озере Увильды в Челябинской области ищут 51-ленего мужчину. Пропавший регулярно отправлялся на рыбалку, но накануне не вернулся. Это заметил сосед мужчины по даче в СНТ Ветеран-2.
Спасатели начали поиски одновременно на воде и на берегу.
— Старенькая деревянная лодка с пробоиной в дне обнаружена затопленной на глубине около 1,5 метров, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
В воде рядом с тем местом, где затонула лодка, плавали личные вещи пропавшего и рыболовное снаряжение. Не исключено, что рыбак стал жертвой несчастного случая в условиях резкого похолодания и появления заледей.
Сейчас поиски продолжаются, их район существенно расширили.
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