Не озере Увильды пропал рыбак

Житель Карабаша не вернулся с рыбалки. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Увильды в Челябинской области ищут 51-ленего мужчину. Пропавший регулярно отправлялся на рыбалку, но накануне не вернулся. Это заметил сосед мужчины по даче в СНТ Ветеран-2.

Спасатели начали поиски одновременно на воде и на берегу.

— Старенькая деревянная лодка с пробоиной в дне обнаружена затопленной на глубине около 1,5 метров, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В воде рядом с тем местом, где затонула лодка, плавали личные вещи пропавшего и рыболовное снаряжение. Не исключено, что рыбак стал жертвой несчастного случая в условиях резкого похолодания и появления заледей.

Сейчас поиски продолжаются, их район существенно расширили.

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