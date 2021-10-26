Из Челябинска в Танзанию уехали лев и леопард

Фото: Instagram/alexeytexler.official/

У челябинских зоозащитников значимое событие: наш регион осуществляет первую репатриацию диких животных из России в Танзанию. Организаторы подчеркивают, что эта процедура уникальна для страны.

Как сообщает телеграм-канал о жизни города «Челябушка», зверям определили места в реабилитационном центре Kilimanjaro Animal CREW (Восточная Африка). До сих пор питомцев из Челябинска отправляли разве что в Хабаровск или Крым.

Со львом Симбой и леопардом Евой попрощался даже губернатор Алексей Текслер, заехав в приют ветврача Карена Даллакяна «Спаси меня». Репатриация могла бы произойти и раньше, но, во-первых, решались юридические неурядицы, во-вторых, Танзания то открывалась, то закрывалась из-за ковидной пандемии.

— Благодаря этой новости внимание общественности снова приковано к спасению диких животных на Южном Урале, — добавляют авторы паблика. — Здесь их профессионально лечат и обеспечивают достойное содержание — разумеется, при поддержке правительства и благотворителей.