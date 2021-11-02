В Челябинске вновь начнет скапливаться смог, объявили предупреждение об НМУ

Неблагоприятной погода в Челябинске будет 2 и 3 ноября Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 14:00 2 ноября вновь начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом предупредили в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе. Погода будет способствовать накоплению смога, как минимум, до 19:00 3 ноября.

Вредным примесям в челябинском воздухе не позволит рассеивается слабый ветер неблагоприятного направления.

Напомним, 2 ноября челябинцам приходится страдать н только из-за качества воздуха, но и из-за обледеневших дорог и тротуаров. Автомобилистам даже рекомендовали пересесть на общественный транспорт, чтобы не подвергать себя излишнему риску.

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