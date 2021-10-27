На Южном Урале будут разрабатывать экскурсии по российским заводам

Челябинская область постепенно оправдывает статус «пилота» по развитию промышленного туризма, сообщает паблик «Челябушка». Спустя почти два месяца после подписания соответствующего договора Ростуризмом и «Росатомом» анонсировано создание Центра компетенций, который будет разрабатывать экскурсии по российским заводам.

Базой станет ММК, также привлекут ЧТПЗ, «Магнезит», СКБ «Турбина», «МАКФА» и «Ситно». С оценкой экспозиций проекту поможет столичный Политехнический музей.

— Решение по локации Центра в Агентстве стратегических инициатив объяснили так: наши предприятия раньше других запустили нестандартные туры, демонстрирующие экологичность и инновационность производств, накопили достаточный опыт, которым могут поделиться, — продолжают авторы телеграм-канала. — Теперь надо оправдать не только статус, но и доверие.