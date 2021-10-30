Длинные выходные: челябинцы уходят на ковидные каникулы

Начались длинные выходные и в Челябинской области вступили в силу новые жесткие ограничения. Неработающих, непривитых граждан в возрасте 60+ обязали соблюдать самоизоляцию, за исключением экстренных ситуаций. Меняется жизнь у любителей отдыха и развлечений — QR-коды требуют на базах отдыха, в ТРК, салонах красоты, фитнес-клубах и учреждениях культуры. Общепит закрыт по ночам. С понедельника уйдут на каникулы школьники, студенты — на дистант, в детсадах оставят только дежурные группы.

Власти заблаговременно опубликовали графики организаций, разъяснили подробности, а сейчас активно делятся информацией о том, где можно поставить прививки.

— Не секрет, что особенно от этой нерабочей недели ждут результатов по вакцинации. В Челябинске под нее отдали две крупнейшие площадки — арену «Трактор» и дворец спорта «Юность». Случай с мегапунктом в «Юности» даже чем-то напоминает развертывание больших ковидариев в самых неожиданных местах в первую волну пандемии, но, конечно, это событие уже проходит со знаком плюс, — пишет телеграм-канал о жизни города «Челябушка». — Вероятно, число привитых существенно возрастет, дождемся официальной статистики.