В прокуратуре начали проверку после загрязнения реки Уй аммиаком

Троичане стоят в очереди к скважине, чтобы набрать чистой воды. Фто: читатель КП

Прокуратура Челябинской области начала проверку в Троицке, где накануне из-за повышенного содержания аммиака на несколько часов прекращали подачу воды в жилые дома и здания учреждений.

— С привлечением специалистов контролирующих органов выясняются причины загрязнения, по результатам проверки будет дана оценка исполнению природоохранного законодательства, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее проверку инициировали в министерстве экологии. Там выясняют, как в реку Уй мог попасть аммиак.

— Специалисты министерства экологии отобрали на пробу образцы воды на всех притоках и проводят ее анализ. По источникам загрязнения проводим проверку, — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Сейчас содержание аммиака в месте забора воды из реки перепроверяют ежечасно.

В мэрии Троицка рекомендовали жителям кипятить воду перед употреблением и организовали подвоз питьевой воды цистернами в несколько районов. Горожане рассказывают о неприятном запахе водопроводной воды и опасаются распространения кишечных инфекций.

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