В Челябинской области фура разорвалась пополам на скользкой дороге

Грузовик перекрыл половину дороги. Фото: vk.com/love_zlatoust74

На трассе М-5 в окрестностях Златоуста в аварию попал большегрузный автомобиль. Очевидцы сообщают, что фуру занесло на скользкой дороге. Машина буквально разделилась пополам: кабина оторвалась от кузова, развернулась и перегородила половину трассы.

Фото: vk.com/love_zlatoust74

В ГИБДД пока не дали комментариев о происшествии, о пострадавших также не сообщается. По словам водителей, движение в окрестностях Златоуста после аварии восстановилось.

Напомним, на дорогах в Челябинской области 2 ноября образовалась гололедица. Автомобилистов в Челябинске из-за нее даже просили не садиться за руль. По прогнозу метеорологов, гололедица на отдельных участках дорог сохранится и 3 ноября.

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