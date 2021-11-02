ВТБ определил режим работы дежурных офисов на Южном Урале

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В Челябинске 6 ноября с 10 до 16 часов услуги ВТБ будут доступны клиентам-физическим лицам в трех отделениях: на проспекте Ленина, 83 и проспекте Ленина, 28, а также на улице 40 лет Победы, 29. В аналогичном режиме работают еще три офиса банка в Челябинской области: в Златоусте на ул. Таганайской, 204, в Миассе на проспекте Автозаводцев, 1 и в Магнитогорске на улице Труда, 39, корпус А. Кроме того, 6 ноября также с 10 до 16 часов будет открыт офис ВТБ в Кургане по адресу Гоголя, 44. 3 ноября отделения банка в Челябинской и Курганской областях завершат работу на час раньше в сравнении со стандартным графиком рабочих дней. Перечень дежурных офисов ВТБ, которые будут осуществлять обслуживание клиентов в период с 4 по 7 ноября в разных регионах страны, размещен на сайте банка.

Банк внимательно следит за ситуацией с распространением COVID-19 и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасное и комфортное обслуживание клиентов. Сотрудники сети продолжат регулярно информировать персонал о рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и четко следить за их соблюдением.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «В наших отделениях проходят все необходимые профилактические мероприятия: в течение дня в помещениях, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. Кроме того, мы просим клиентов в офисах соблюдать масочный режим и во время ожидания придерживаться между собой дистанции не менее 1,5 м. При этом мы переводим 100% своих продуктов и услуг в онлайн-формат, поэтому рекомендуем свести к минимуму посещение общественных мест, в том числе отделения банков, и использовать наши цифровые сервисы и приложение ВТБ Онлайн, где доступно большинство финансовых операций».

В дальнейшем в отдельных регионах часть розничных офисов банка может временно изменить режим работы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. При этом клиенты также смогут воспользоваться близлежащими отделениями или проводить все необходимые операции в онлайн-каналах. О новых изменениях ВТБ проинформирует клиентов дополнительно.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)