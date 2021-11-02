В Челябинске открыли парк качелей

Фото: администрация Челябинска

В Экопарке в Курчатовском районе Челябинска появился парк качелей. Это аналог площадки, которая находится в московском Парке Горького.

В челябинском парке 8 качелей крепятся к установленным в форме круга опорам. Под ними уложили защищающее от травм покрытие, подпорную стенку облицевали террасной доской.

Зону отдыха создали на месте, где прежде стояли незаконные киоски. Оставшиеся поблизости легальные торговые точки в следующем году планируют привести в соответствие с принятым в городе дизайн-кодом.

— Мы уже сейчас получаем отзывы жителей о том, какие еще качели они хотели бы видеть, поэтому продолжим работать с этой площадкой, — рассказала замначальника челябинского управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина.

К Новому году парк качелей обещают украсить необычной иллюминацией.

Ранее в Челябинске запустили новый сухой фонтан. Постоянную работу он начнет только весной, а пока фонтан можно оценить по видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru