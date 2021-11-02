В Челябинске открыли парк качелей

Фото: администрация Челябинска
В Экопарке в Курчатовском районе Челябинска появился парк качелей. Это аналог площадки, которая находится в московском Парке Горького.
В челябинском парке 8 качелей крепятся к установленным в форме круга опорам. Под ними уложили защищающее от травм покрытие, подпорную стенку облицевали террасной доской.
Зону отдыха создали на месте, где прежде стояли незаконные киоски. Оставшиеся поблизости легальные торговые точки в следующем году планируют привести в соответствие с принятым в городе дизайн-кодом.
— Мы уже сейчас получаем отзывы жителей о том, какие еще качели они хотели бы видеть, поэтому продолжим работать с этой площадкой, — рассказала замначальника челябинского управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина.
К Новому году парк качелей обещают украсить необычной иллюминацией.
Ранее в Челябинске запустили новый сухой фонтан. Постоянную работу он начнет только весной, а пока фонтан можно оценить по видео.
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