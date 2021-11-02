В Челябинской области пациентам будет помогать искусственный интеллект

Фото: Интерсвязь

Одна из ведущих IT-компаний региона, «Интерсвязь», внедрила технологии, которые в автоматическом режиме будут принимать звонки южноуральцев и записывать на прием к врачу, тем самым помогут достичь нового этапа в работе по созданию «бережливых» больниц и поликлиник.

В основе разработки — технологии разговорного искусственного интеллекта, они способны распознавать и анализировать речь человека и предлагать подходящий по смыслу вариант ответа. «Доступность медицинских услуг — это один из важнейших аспектов, который показывает уровень развития общества, жизни в конкретном городе или стране. Именно поэтому необходимо быть открытыми к инновациям и активно вовлекать проекты по цифровизации в здравоохранение. Запуск данной технологии позволит более чем в два раза сократить нагрузку на специалистов, улучшить работу в медицинских учреждениях. Пациентам будет проще записаться на прием, очередь из телефонных звонков с внедрением искусственного интеллекта существенно сокращается», — рассказывает министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

В процессе общения система определяет тему обращения и самостоятельно записывает на прием: фиксирует необходимые данные о потенциальном больном, предлагает подходящее по геолокации медицинское учреждение и свободные дату и время. В случае, если человеку нужна консультация по узкому вопросу, его соединят с оператором, сохранив при этом все данные обратившегося. Это позволяет существенно сократить среднее время консультации — с двух минут до одной и, как следствие, увеличить количество обработанных оператором сообщений на 52%. «Для нас важно не просто успешно реализовать проект, а сделать это своевременно — сейчас, в период затянувшейся эпидемиологической нагрузки, особенно остро стоит вопрос ресурса сотрудников медицинских учреждений. Мы применили самые современные технологии которые доступны на данный момент в мире, чтобы помочь врачам, «приблизив» к ним пациентов. В дальнейшем технологию обработки и синтеза речи планируем тиражировать и в другие сферы жизни людей, ее потенциал почти безграничен и мы обладаем всеми компетенциями для его полной реализации», — рассказывает руководитель отдела машинного обучения компании «Интерсвязь» Юрий Дмитрин.

Напомним, компания «Интерсвязь» уже имеет положительный опыт в решении проблем сферы здравоохранения — в период разгара пандемии Covid-19 в 2020 году в кратчайшие сроки уалось автоматизировать и наладить работу профильных call-центров, где граждане могли получить компетентную информацию об условиях ограничений или получении медицинской помощи.

На правах рекламы