В Челябинской области поймали браконьеров, наловивших рыбы на 2 млн рублей

Фото: Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области во время рейда задержали двух браконьеров, которые занимались незаконной рыбалкой на озере Чебачье 2. Общий ущерб от их действий оценили в 2 млн рублей. Как сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

— Браконьеров обнаружили ночью, второго ноября, в ходе рыболовного рейда специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» совместно с ОМВД Верхнеуральского района и сотрудниками Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, – рассказал Виталий Безруков.

Во время осмотра места происшествия было изъято три сети, 1119 пелядей и 2 карпа. Всю пойманную браконьерами рыбу конфисковали и вернули обратно в водоем. За совершенное преступление нарушителям в худшем случае грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до трех лет.

Фото: Минэкологии Челябинской области

Фото: Минэкологии Челябинской области

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