В Челябинске из-за ситуации с коронавирусом перенесли выступления Валерия Меладзе и группы ДДТ

Валерий Меладзе должен был выступить 2 ноября в ДС «Юность», но сейчас там открыт самый крупный в регионе пункт вакцинации.

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в культурную жизнь Челябинска. Так, 2 ноября, должен был состояться концерт Валерия Меладзе в дворце спорта «Юность». Но из-за открывшегося там недавно пункта вакцинации выступление известного певца решили перенести на более поздний срок.

Согласно информации на сайтах бронирования и продажи билетов, концерт Валерия Меладзе теперь должен будет пройти 17 февраля 2022 года. Место выступления то же, что и раньше — ДС «Юность».

Из-за ситуации с коронавирусом группа ДДТ тоже перенесла свой концерт. Они должны были выступить 17 ноября на ледовой арене «Трактор».

— Дорогие друзья, существующие и вновь вводимые ограничения на посещение массовых мероприятий в спортивных аренах Оренбурга, Уфы, Магнитогорска, Челябинска и Кургана не позволяют нам провести этот тур ДДТ, — сообщили организаторы концертов в соцсетях официальной группы. — Все эти концерты группы ДДТ мы вынужденно переносим на весну 2022 года, ориентировочно на март-апрель. Точную дату концерта в Челябинске мы объявим, как только согласуем даты с площадками во всех указанных городах. Все ранее приобретенные билеты будут действительны, ничего сдавать и обменивать не придется.

Также какое-то время не была ясна ситуация с выступлением Дианы Арбениной на сцене в ДС «Юность». Однако организаторы во вторник, 2 ноября, решили обрадовать ее фанатов.

— 21 ноября Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» выступят на сцене ДС «Юность» с новой большой программой «Кислород»! В этот вечер мы услышим композиции с нового альбома «О2» и, конечно же, самые любимые хиты снайперов! — сообщают организаторы в соцсетях.

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