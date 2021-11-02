В Челябинске на новой набережной обустроили пункт полиции

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на новой набережной рядом с Арт-сквером открылся пункт полиции. Появлением нового объекта власти объяснили тем, что хотят обеспечить безопасность отдыхающим. Во вторник, 2 ноября, на открытии нового пункта побывала мэр города Наталья Котова и начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

— Не все отдыхающие на набережной ведут себя так, как хотелось бы. Бывают конфликты, а, поскольку здесь гуляет большое количество людей, необходимо обеспечить безопасность, — рассказал начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Фото: мэрия Челябинска

Как отметила глава города Наталья Котова, один из 11 павильонов специально выделили полиции, чтобы они могли обеспечивать спокойствие и безопасность в одном из самых популярных мест отдыха челябинцев.

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