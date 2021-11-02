В Челябинской области снизилось число госпитализаций с коронавирусом: «Надеемся, что не случайность, а тенденция»

Свободный коечный фонд в Челябинской области составляет 10% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число свободных коек в ковидных госпиталях Челябинской области увеличилось до 10%. Как отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, госпитализаций стало меньше.

— Надеемся, что не случайность, а тенденция, — отметил он, добавив, что пока делать выводы рано.

Сейчас в регионе развернуто 27 госпитальных баз, плюс 14 баз долечивания. Юрий Семенов подчеркнул, что никаких ограничений не было: госпитализировали, госпитализируем и будем госпитализировать.

Отвечая на вопрос, какие есть показания, чтобы человека положили в больницу, он рассказал, что это высокая температура, которая ничем не снимается, кашель, слабость и КТ выше 50% — не обсуждается. В целом же решение о госпитализации принимается на основе клинического течения заболевания, жалоб, результатов анализов и компьютерной томографии.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова упомянула Челябинскую область в аутсайдерах по коечному фонду.

А между тем, заболеваемость продолжает расти. В выходные число новых заболевших в суточной статистике перешагнуло цифру в 500, на сегодняшнее утро уже 531 новых подтверждений.

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