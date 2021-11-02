Сейчас в Челябинской области с исследованиями по коронавирусу работают 30 лабораторий.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области сократят сроки ожидания результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. Чтобы решить проблему, региональные власти собираются увеличить количество лабораторий и модернизировать действующие. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал на брифинге министр здравоохранения Юрий Семенов.
— В настоящее время мы планируем усилить существующие лаборатории, поставив дополнительное оборудование. Также собираемся открыть новые лаборатории. Когда это произойдет, то мы планируем в течение суток выдавать все анализы, — отметил Юрий Семенов.
Чиновник также отметил, что в настоящий момент все лаборатории региона могут максимум обрабатывать около 20 тысяч исследований.
Напомним, жители Челябинской области с осени стали жаловаться на долгую обработку ПЦР-тестов на коронавирус. По их словам, ожидание результатов может доходить до нескольких дней и более.
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