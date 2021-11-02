В Челябинской области осудят мошенников, обманувших 375 человек на 104 млн рублей

Потерпевшие вносили суммы от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полицейские Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в мошенничестве, в ходе которого обманули 375 южноуральцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как было установлено следствием, двое ранее судимых мужчин 54 и 55 лет учредили и зарегистрировали в своем родном городе кредитный потребительский кооператив. Затем они создали его филиалы на территории Челябинска и Магнитогорска с целью обмана местных жителей. По договору клиентам предлагалось вложить свои средства в кооператив, взамен бизнесмены обещали выплачивать компенсацию в размере от 27 до 50% годовых. Вместе с этим вкладчикам также обещали вернуть всю сумму вложенных средств по истечению контракта. Однако свои обязательства кооператив не выполнял.

— Осуществляя свою преступную деятельность, злоумышленники похитили денежные средства не менее чему у 375 граждан, причинив материальный ущерб на общую сумму свыше 104 миллионов рублей. Известно, что потерпевшие вносили суммы от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Похищенными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К работе в филиалах бизнесмены привлекли в качестве сотрудников граждан, не осведомленных об их преступных намерениях. Помимо этого, злоумышленники рекламировали свой кредитный кооператив через интернет и печатную продукцию.

В ходе следствия мужчинам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенные противоправные деяния им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено в областной прокуратуре, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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