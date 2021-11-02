В Челябинской области вывели новый сорт крыжовника размером с орех

Фото с официального сайта Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН

В Челябинской области вывели новый сорт крыжовника, который получил название «Авангард». Он отличается и высокой урожайностью – с одного куста можно собрать от трех до семи килограммов плодов. Об этом пишет издание «Полит74» со ссылкой на Уральский федеральный аграрный научно-исследовательского центра УрО РАН.

Плоды нового сорта крыжовника по размерам в два раза больше обычных и достигают веса в 6,5 гр, при стандартном весе этой ягоды в 2-3 гр. Кроме того селекционеры сообщают, что «Авангард» может выдерживать холода до минус 40 градусов.

Над выведением нового сорта работали ученые-селекционеры Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства - структурного подразделения УрФАНИЦ УрО РАН. Саженцы испытывали не только в Челябинской и Свердловской областях, но и в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Исследования проводились более двух десятков лет.

Отметим, что новый сорт крыжовника уже внесен в Государственный реестр селекционных достижений. В ближайшее время его будут выращивать на Урале.

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